В Самаре 432 автобуса оснастят рециркуляторами для защиты пассажиров от коронавируса

Общественный транспорт дезинфицируют и оснащают рециркуляторами. Фото: Администрация Самары

В общественном транспорте Самары продолжают устанавливать системы для рециркуляции воздуха. Такие аппараты необходимы для защиты пассажиров от коронавируса.

Как сообщили в администрации Самары, рециркуляторами планируют оснастить 432 городских автобуса. Сейчас на рейсах уже работают автобусами с установленной системой на маршрутах под номерами 34 и 67.

Аппараты для дезинфекции воздуха с установленной внутри ультрафиолетовой лампой помогают обеззараживать воздух в салоне. Излучение разрушает ДНК микроорганизмов, которые лишаются возможности размножаться и утрачивают активность. Стоит отметить, что данное излучение абсолютно безопасно для людей. Подобными аппаратами планируется оснастить другие виды общественного транспорта в Самаре, в том числе установить аппараты на станциях метро.