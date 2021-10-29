В Самарской области был обнаружен редкий вид паука с красным брюшком

Эрезусы занесены в Красную книгу. Фото: Ксения Андреева

Жительница Самарской области поделилась в социальных сетях фотографией необычного паука с красным брюшком. Девушка определила, что это самец эрезуса черного, являющегося редким видом. Специалисты НП «Самарская Лука» подтвердили, что на снимке запечатлен представитель семейства Эрезиды - сокращающийся в численности вид, занесенный в Красную книгу.

- Редкими эрезусы в Самарской области стали из-за ограниченного распространения, а также из-за вытаптывания их человеком и животными, - рассказали специалисты.

Эрезиды имеют необычный внешний вид – их голова высоко поднята над грудью, глаза крохотные, а ножки толстые и короткие с перистыми волосками. Самцы окрашены в ярко-красный цвет, а самки полностью черные. Размеры паука тоже невелики от 1 до 1,5 см.

Данные пауки встречаются на песчаных почвах в сосновых и сосново-лиственных лесах на южных склонах. Эрезусы живут в земляных норках и совсем не горят желанием встретиться с человеком. Так, паук имеет небольшие размеры, и их окрас позволяет маскироваться на почве или растениях. При малейшей опасности эти пауки быстро убегают, либо вообще активны только в ночное время суток. Специалисты «Самарской луки» просят туристов проявить великодушие при встрече с редким пауком и пройти мимо, чтобы не пугать их.