ТЦ «Айсберг» в Самаре продают за 220 млн рублей со всеми магазинами

ТЦ выставили на продажу

В Самаре за 220 млн рублей продают ТЦ «Айсберг», который располагается на ул. Дачной. Продавцы - центр "Бизнес-Гарант" - особо подчеркивают наличие в ТЦ якорных и постоянных арендаторов. Так, здесь располагается крупный продуктовый магазин "Перекресток" - 3000 кв.м. под ним принадлежат компании X5 Retail Group.

Среди арендаторов крупнейший - магазин DNS. На данный момент выручка с торгового центра составляет 1,2 млн рублей в месяц. Эксперты отмечают, что расположение вблизи географического центра города делает здание привлекательным. Также рядом находится пул ресторанов, все вместе это также формирует поток потенциальных посетителей.

В здании есть собственная подстанция для производства электричества, городской водопровод, теплоснабжение. Нет газа. Есть парковка на 200 машиномест. Общая площадь ТЦ около 3000 кв.м.

В 2018 году здание уже пытались продать - за 260 млн рублей. На тот момент здесь также арендовал территорию фитнес-центр.