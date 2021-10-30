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Общество30 октября 2021 8:00

В Самаре ввели доплаты водителям автобусов без кондукторов

По данным предприятия такая доплата составляет 1000 рублей в день
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Средней дверью могу воспользоваться лица с ограниченными возможностями и граждане с колясками.

Средней дверью могу воспользоваться лица с ограниченными возможностями и граждане с колясками.

В компании "СамараАвтоГаз" объяснили, на каких условиях работают водители на маршрутах без кондукторов. На предприятии уточнили, что это вынужденная мера. Из-за простудных заболеваний дефицит водителей 26% и кондукторов 36% - рассказали журналисту "КП-Самара" на предприятии.

- Поэтому принято выпускать водителей без кондуктора на некоторые маршруты. Водитель за такое совмещение получит прибавку ( по 1 тыс в день). Приглашаем водителей с категорий Д, белая зарплата и график на выбор, - отметили в пресс-службе "СамараАвтоГаз".

Умные терминалы, которые уже устанавливают в трамваях, пока для автобусного перевозчика остаются мечтой. Поэтому из ситуации приходится выходить доступными средствами. Так, в минувший понедельник на линию выходили 36 автобусов без кондуктора. В таком случае на автобусе должно быть заметное объявление о том, что оплату в данному случае принимает водитель. Вход производится только через первую дверь, выход - через среднюю и заднюю. Пассажиров просят быть терпеливее и с пониманием отнестись к сложившейся проблеме.