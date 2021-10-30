Самарцам рассказали, где найти "Спутник Лайт"

В регионе работают и мобильные пункты вакцинации

Жителям Самарской области рассказали, где найти вакцину "Спутник Лайт". В последнее время этот вариант однокомпонентной вакцины стал наиболее популярным и поэтому быстро заканчивается в кабинетах для вакцинации. Специалисты рекомендуют использовать его для ревакцинации, в то время как тем, кто делает прививку впервые, стоит воспользоваться стандартной версией "Спутника". На данный момент в регионе доступно более 250 тысяч доз вакцин разных наименований. Посмотреть наличие того или иного варианта можно на интерактивной карте.

- Получившие распространение мнения о предпочтительности той или иной вакцины не имеют под собой научных оснований. Также неверным является опасение «избыточной выработке антител». На самом деле именно выраженный иммунный ответ обеспечивает длительность защиты и эффективность в отношении новых штаммов коронавирусной инфекции, - отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Также в министерстве здравоохранения предлагают пройти вакцинацию не только в 167 стационарных прививочных пунктах, но и в мобильных пунктах вакцинации. В грядущие выходные они будут работать около ТЦ "Космопорт" и около главного входа в "Мегу" с 10.00 до 19.00.