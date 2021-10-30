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Происшествия30 октября 2021 10:01

Жительницу Самары отправили в колонию за убийство мужа-альфонса

Чаша терпения у нее переполнилась после того, как она узнала о любовнице
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Во время мужчины ее толкнул так, что она упала, поднявшись, женщина схватилась за нож

Во время мужчины ее толкнул так, что она упала, поднявшись, женщина схватилась за нож

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оксана и Александр из Самары жили, в общем-то неплохо. Она работала на двух работах, он же никак не мог найти себе постоянный заработок. Но вечерами они немного выпивали, и жизнь, в общем-то, казалась не такой уж и тяжелой.

В начале года Оксана узнала, что Александр завел себе любовницу. Когда она пришла с работы домой – в коммуналку, вдруг осознала, что последние несколько месяцев всю семью «тянет» на себе одна, пока супруг живет в свое удовольствие.

Разразился скандал. Оксана кричала, как никогда в жизни, Александр в сердцах ударил ее по лицу, толкнул, она ударилась головой. Поднявшись, схватилась на нож и нанесла ему два удара – в шею и живот.

Той же ночью мужчина скончался, а на Оксану возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Дело передали в суд весной и рассмотрели довольно быстро. Женщина призналась: события той ночи помнит плохо, потому что с горя выпила спиртного, да и головой довольно сильно ударилась, когда ее толкнул Александр. По ее мнению, она нанесла только один удар – в шею. Эксперты увидели два удара, так что этот факт признан достоверным и неоспоримым.

Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима. Оспаривать этот приговор Оксана не стала.