Житель Тольятти обратился в полицию, потеряв 27 тысяч рублей после знакомства с девушкой

Незнакомка оказалась с криминальным прошлым Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Знакомство в кафе с симпатичной девушкой обернулось для жителя Тольятти большими расходами. 58-летний мужчина в кафе засмотрелся на молодую женщину. Они познакомились, интересную беседу продолжили уже у него дома. В какой-то момент кавалер устал и уснул. А когда проснулся на следующий день, то его квартира была пуста. Как и банковский счет.

Разочарованный в любви мужчина написал заявление в полицию, и его несостоявшуюся «даму сердца» вскоре задержали.

- Когда они находились у заявителя дома, он показывал ей разные видеозаписи на своем телефоне, при этом не скрывал от нее пин-кода для разблокировки, - объяснили в областной полиции, как девушка «добралась» до чужих денег. – 27 тысяч рублей она перевела на свой банковский счет и потратила на собственные нужды.

«Дама сердца» оказалась безработной, да еще и с криминальным прошлом – у нее уже есть судимость за воровство. Теперь, вероятно, будет еще одна. По данным облМВД, уголовное дело возбудили по ст.158 УК РФ «Кража», женщине теперь грозит крупный штраф, принудительные работы или даже реальное лишение свободы на срок до шести лет.