Житель Самары убил своячницу, которая попыталась выселить его из квартиры

Эксперты насчитали на теле около двух десятков ран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти год самарские следователи разбирались в обстоятельствах убийства Татьяны А. На женщину напал бывший сожитель ее сестры.

- Мы с Любой прожили вместе 33 года, - рассказывал в суде Сергей, которого обвинили в убийстве. – Когда она заболела, я ухаживал за ней. Когда она умерла, я организовывал похороны. А потом объявились эти родственнички. Вступили в наследство и сказали, что квартира теперь их, а я тут – никто.

У мужа убитой Татьяны – Алексея – другая версия событий. Да, в наследство они вступили, но зная о том, что Сергей сделал для Любы, на улицу его не выгоняли. Но тот нигде не работал, за коммуналку платил от случая к случаю, а квартиру превратил в свинарник. Разговоры не помогали, тогда-то, да, они и решили пойти на крайние меры – выселение.

- В тот день Таня приехала на квартиру и вскоре туда же должны были доставить новую входную дверь, - говорил в суде Алексей. – Но она не отзвонилась мне, я начал беспокоиться, вскоре узнал, что ее убили.

Как выяснили следователи, к приеду Татьяны Сергей был пьян. Между ними возникла ссора, и мужчина набросился на своячницу с ножом. Впоследствии эксперты насчитали на теле около двух десятков ударов. Раны на ладонях говорили о том, что женщина пыталась защищаться. После того, как Сергей убил Татьяну, он снял с нее все золотые украшения, которые на ней были (их он сдал в ломбард), а из сумочки достал наличку и банковские карты. После чего он «отоварился» в магазинах и раздал долги своим знакомым.

Суд признал Сергея виновным в убийстве и кражах и приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Будет ли он обжаловать этот приговор в Самарском областном суде, пока не ясно.