Власти обязали невакцинированных жителей губернии старше 60 лет уйти на самоизоляцию

В регионе ввели новые антиковидные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 октября самарские влати опубликовали новое постановление, которое касается обеспечения противоковидных мер в регионе. Разбираемся что там.

Во-первых, работодатели должны обеспечить перевод на удаленку сотрудников, которые старше 60 лет и при этом не далели прививку от коронавируса, а также тех, у кого есть хронические заболевания (их перечня в постановлении нет).

Во-вторых, невакцинированных жителей самарской области старше 60 лет обязали уйти на режим самоизоляции. Они не должны выходить из дома. Исключения: угроза жизни и здоровью и необходимость посетить врача. Также можно выгуливать домашних животных, выносить мусор, выходить в ближайший магазин за товарами первой необходимости.

Постановление вступает в законную силу с момента публикования, то есть с сегодняшнего дня.