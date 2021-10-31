Начало ноября 2021 года в Самарской области порадует теплой погодой без осадков

Начало ноября будет теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в начале ноября 2021 года. По прогнозу, погода порадует самарцев плюсовыми значениями и отсутствием осадков в эти дни.

В последний день октября 2021 года в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +9…+10 градусов. Синоптики не обещают дождей или снега в это воскресенье. Ночью температура будет колебаться в пределах 0…+5 градусов.

В понедельник, 1 ноября 2021 года, в Самарской области будет переменная облачность без осадков. Днем температура составит +8…+13 градусов, а ночью по области похолодает до -2.

2 ноября, в регионе будет также облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют выпадение осадков в этот день. Воздух днем прогреется до +10 градусов.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В Самарскую область начнет поступать теплый и сухой воздух, а температурный фон значительно превысит климатическую норму.