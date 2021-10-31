В Тольятти в отделе полиции умер пьяный мужчина, которого задержали за нарушение общественного порядка

Скорая не успела спасти человека
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти в полицию поступило сообщение от жильцов одного из многоквартирных домов. Жители пожаловались, что в их подъезде двое мужчин распивают спиртные напитки и шумно себя ведут. На место происшествия выехали полицейские и задержали дебоширов.
- В момент составления административного материала одному из задержанных стало плохо, он потерял сознание. Ему незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, - рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские оказывали мужчине доврачебную помощь до приезда скорой, но спасти пострадавшего не удалось. Приехавшие медики констатировали его смерть.
В настоящее время руководство ГУ МВД по Самарской области назначило проведение служебной проверки по факту случившегося.