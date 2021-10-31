В Тольятти в отделе полиции умер пьяный мужчина, которого задержали за нарушение общественного порядка

Скорая не успела спасти человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в полицию поступило сообщение от жильцов одного из многоквартирных домов. Жители пожаловались, что в их подъезде двое мужчин распивают спиртные напитки и шумно себя ведут. На место происшествия выехали полицейские и задержали дебоширов.

- В момент составления административного материала одному из задержанных стало плохо, он потерял сознание. Ему незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, - рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские оказывали мужчине доврачебную помощь до приезда скорой, но спасти пострадавшего не удалось. Приехавшие медики констатировали его смерть.

В настоящее время руководство ГУ МВД по Самарской области назначило проведение служебной проверки по факту случившегося.