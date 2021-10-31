В Самаре стритрейсеры устроили хоровод вокруг автомобиля ДПС возле ипподрома

Саарская молодежь не боится коронавируса и спокойно собирается большими компаниями на открытых парковках Фото: принтскрин видео.

Участники одного из самарских автоклубов устроили массовые сборы на парковке возле торгового центра на ипподроме. К месту был направлен патруль ДПС, который впоследствии оказался в кольце из людей.

Видео со сходок автолюбителей опубликовал в своем блоге Дмитрий Бегун. Блогер отметил, что самарская молодежь вовсе не заботится о своем здоровье в период эпидемии коронавируса и устраивает показательные массовые заезды по городу и области.

На нарезке видеозаписей из социальных сетей молодежная тусовка во время локдауна собирается большими компаниями и развлекается, слушая громко музыку и танцуя на парковках торговых центров. На одном из видеороликов можно заметить, как молодежь устроила большой хоровод вокруг полицейского автомобиля с включенными спецсигналами. Дмитрий Бегун отметил, что один экипаж сотрудников ГИБДД вряд ли сможет справиться с толпой разгоряченной молодежи и задержать нарушителей общественного спокойствия.