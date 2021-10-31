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Общество31 октября 2021 15:48

Самарский видеоблогер показал, как продвигается строительство новой набережной на спуске Лейтенанта Шмидта

Объект должны сдать летом 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На спуске Лейтенанта Шмидта появятся эллинги, парковка и набережная

На спуске Лейтенанта Шмидта появятся эллинги, парковка и набережная

Фото: принтскрин видео.

Самарский блогер Сергей Бобин снял с высоты птичьего полета масштабную стройку на спуске Лейтенанта Шмидта. В настоящее время там строят новую набережную и эллинги для яхт и катеров.

Строители сейчас начали бетонировать основание под лодочную станцию, у одного из эллингов появилась крыша и стены. По плану на 12 тысячах квадратных метров будут расположены эллинги, паркинг для автомобилей и набережная, которая будет располагаться на крышах построек. Строительством занимается ООО «Стройпроектсервис».

Объект должен быть сдан уже летом 2022 года.

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