Самарский видеоблогер показал, как продвигается строительство новой набережной на спуске Лейтенанта Шмидта

На спуске Лейтенанта Шмидта появятся эллинги, парковка и набережная Фото: принтскрин видео.

Самарский блогер Сергей Бобин снял с высоты птичьего полета масштабную стройку на спуске Лейтенанта Шмидта. В настоящее время там строят новую набережную и эллинги для яхт и катеров.

Строители сейчас начали бетонировать основание под лодочную станцию, у одного из эллингов появилась крыша и стены. По плану на 12 тысячах квадратных метров будут расположены эллинги, паркинг для автомобилей и набережная, которая будет располагаться на крышах построек. Строительством занимается ООО «Стройпроектсервис».

Объект должен быть сдан уже летом 2022 года.