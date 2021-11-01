Составлен список дорожных проблем Самары

Одна из проблем - увеличение количества личных автомобилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре составили топ дорожных проблем, из-за которых в городе образуются пробки. В основу рейтинга вошли данные муниципальной программы по развитию автодорог на 2022-2026 годы.

Первая проблема — это устаревшая сеть дорог. Она была создана еще в 40-60-е годы прошлого века. Техническое состояние части трасс не соответствует действующим нормативам.

Вторая — увеличение интенсивности движения. Это связано с ростом числа личных автомобилей в городе. За год он составляет около 12-18 тысяч единиц. На тысячу жителей сейчас приходится примерно 344 машины.

Третья — большая протяженность магистралей и отсутствие непрерывности движения. В Самаре не хватает въездов/выездов и поперечников.

Четвертая — смешение транспортных потоков. В большинстве случаев движение легкового, грузового и общественного транспорта не разграничено.

Пятая — в центральной части Самары нет подземных и наземных паркингов, а дороги там узкие.

Шестая — ненадлежащий ремонт дорог. В муниципальной программе отмечается, что финансирования не всегда хватает на проведение необходимых работ. Из-за этого происходит износ верхнего слоя асфальта, появляется колея и т. д.

Новая программа призвана комплексно решить эти проблемы. На ее реализацию планируется заложить 2,7 млрд рублей. Большая часть средств должна поступить по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».