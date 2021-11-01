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Общество1 ноября 2021 9:54

В Самаре отреставрируют бывшее полицейские управление на ул. Фрунзе

На разработку проекта направят 15,7 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в этом здании находится управление по вопросам миграции

Сейчас в этом здании находится управление по вопросам миграции

Фото: Google Карты

В Самаре отреставрируют двухэтажный особняк на улице Фрунзе, 112. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Здесь находится управление по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в этом здании располагалось полицейское управление. С декабря 1917-го по июнь 1918 года работал штаб охраны Самары. Сейчас состояние постройки ухудшилось, потребовалось провести реставрацию.

Министерство культуры РФ уже нашло подрядчика, который разработает проектную документацию. Победителем электронного аукциона стало ООО «Вега групп регион», сообщается на сайте госзакупок. С компанией заключили контракт стоимостью 15,7 млн рублей.

Фирма должна выполнить все работы в три этапа. Представить всю необходимую документацию ей нужно до 30 сентября 2022 года.