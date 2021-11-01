В Самаре водитель Ford Mondeo сбил мужчину с годовалым ребенком на руках

Младенец получил ушиб головы в результате ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 31 октября, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП. Примерно в 19:25 на улице Советской Армии под колеса Ford Mondeo угодил мужчина с младенцем на руках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, за рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Он при выезде с прилегающей территории около дома № 238 по улице Советской Армии наехал на 35-летнего пешехода, который нес на руках своего годовалого сына. По предварительным данным, тот пересекал проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате случившегося пострадал младенец — он получил ушиб головы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики осмотрели ребенка и назначили ему амбулаторное лечение.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.