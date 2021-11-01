Замминистра транспорта Самарской области заподозрили в халатности

Поводом для возбуждения дела стала отмена школьных автобусов из-за плохого состояния дорог Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководителями министерства транспорта и автодорог Самарской области заинтересовались правоохранители. В минувшую пятницу, 29 октября, в СУ СК по Самарской области в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Главный фигурант — заместитель министра, он же глава департамента автодорог Андрей Спиридонов. Главные потерпевшие — школьники из Шигонского и Сызранского районов, - отметил народный избранник.

По словам Александра Хинштейна, поводом для возбуждения дела стала прокурорская проверка. Ее провели после отмены школьных автобусов из 9 сел Сызранского и Шигонского районов. Они перестали возить 142 ученика. Это произошло из-за ухудшения состояния дорог. По данным депутата, местные главы и ГКП «АСАДО» неоднократно сообщали заместителю главы Минтранса о проблемах, но тот игнорировал все жалобы.