Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев попал в итоговый состав сборной России

Это первый вызов в сборную для Сергеева. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев получил вызов в сборную России. Тренерский штаб национальной команды включил нападающего в итоговый состав на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Для 26-летнего Сергеева это первый вызов в сборную.

Кроме Ивана Сергеева из «Крыльев» в расширенный состав сборной ранее попал Роман Ежов, однако в окончательную заявку его не включили.

Кроме того, в сборную вызван уроженец Самары и воспитанник «Крыльев Советов» Арсен Захарян, который выступает за московское «Динамо».

Россия проведет две встречи в рамках отбора на ЧМ-2022. 11 ноября национальная команда сыграет с Кипром, а 14 ноября – с Хорватией.