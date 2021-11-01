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Общество1 ноября 2021 14:33

Несмотря на пандемию, спрос на коммерческую недвижимость в Самаре за год вырос на 63%

По этому показателю столица региона занимает второе место в стране
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Спрос на офисы в Самаре растет несмотря на пандемию

Спрос на офисы в Самаре растет несмотря на пандемию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на пандемию, спрос на коммерческую недвижимость в Самаре за год вырос на 63%. Такие данные озвучили аналитики ЦИАН.

Эксперты сравнили актуальные показатели рынка аренды коммерческой недвижимости- офисов и торговых площадей с данными осени 2020 года. Выяснилось, что в Самаре спрос, несмотря на все коронавирусные ограничения, вырос на 63%. По этому показателю наш город уступил только Новосибирску – там спрос за год вырос вдвое.

Однако по сравнению с допандемийным уровнем рост оказался не столь значительным и составил всего 23%. Тем не менее, по этому показателю Самара также оказалась среди лидеров.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге спрос на коммерческую недвижимость не только не вырос, но и, наоборот, сократился.