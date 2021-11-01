В Самаре на пожаре спасли 52-летнюю женщину, которая получила травмы

Пожарные ликвидировали возгорание через два часа после вызова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 1 ноября 2021 года, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар в частном доме. Прибывшие к месту ЧП пожарные смогли спасти из огня женщину, которая получила травмы.

Вызов пожарным поступил в 11:33, подразделения были привлечены по повышенному рангу сложности. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте ЧП горел частный дом на улице Болотная, 37 на площади 150 квадратных метров.

- При тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава, 5 звеньев ГДЗС и 8 единиц спецтехники, - рассказали пожарные.

Из огня удалось спасти 52-летнюю женщину, она получила травмы и была госпитализирована в больницу. Потушить горящий дом смогли в течение двух часов, сейчас устанавливаются причины возгорания и оценивается ущерб.