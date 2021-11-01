На путепроводе развязки Фрунзенского моста в Самаре начали устанавливать опоры контактной сети троллейбуса

Работы в самом разгаре. Фото: скрин видео

В Самаре на путепроводе развязки второй очереди Фрунзенского моста начали устанавливать опоры контактной сети троллейбуса. Видео происходящего с высоты птичьего полета 1 ноября 2021 года снял видеоблогер Евгений Щекин.

На видеозаписи видно, как рабочие монтируют опоры контактной сети троллейбуса на новой дороге - путепроводе на ул.Шоссейной. Сама улица пока закрыта для движения. Работы в самом разгаре, уже установлены десятки опор.

Напомним, городские власти ранее сообщали о намерении запустить движение троллейбусов по Самарскому (Фрунзенскому) мосту. Однако для этого необходимы не только контактная сеть, но и тяговая подстанция мощностью 2400 кВт. Проект по состыковке будущей троллейбусной инфраструктуры с существующей городской сетью уже готов – его разработало ТТУ.