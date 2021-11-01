В Самаре за неделю оштрафовали 25 нарушителей масочного режима в общественном транспорте

С начала года полицейские составили 435 протоколов на антимасочников. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте. На прошлой неделе полицейские выявили 25 нарушителей коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В неделю проверяющие выполняют около 80 комиссионных выходов в общественном транспорте. Проверки на соблюдение масочного режима проводятся с утра до позднего вечера во всех видах пассажирского транспорта Самары.

Напомним, тем, кто не надевает маски в общественном транспорте, грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение сумма увеличивается. С начала 2021 года в Самаре уже было оформлено 435 административных протоколов.