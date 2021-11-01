Набережную Автозаводского района Тольятти реконструируют за 858,6 млн рублей

Реконструкцией набережной займется самарская компания "ВТС-9" / Фото: minstroy.samregion.ru

Определен подрядчик, который реконструирует набережную Автозаводского района Тольятти. Выполнением строительно-монтажных работ займется самарская фирма — АО «Волгатрансстрой-9».

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Самарской области. На сайте госзакупок указано, что на электронный аукцион была подана только одна заявка. Ее признали соответствующей всем требованиям. Компания «ВТС-9» приведет в порядок набережную за 858,6 млн рублей.

В списке задач — водолазные, гидротехнические, земляные и свайные работы; устройство фундаментов и оснований; монтаж электросетей и линий связи, сетей водоснабжения и канализации; обустройство автомобильной дороги; благоустройство. Срок выполнения — до 30 ноября 2022 года.