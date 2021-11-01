В Тольятти неизвестный порезал двух женщин ножом

По факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 ноября рано утром в Тольятти произошло серьезное ЧП. Там неизвестный нанес серьезные повреждения двум местным жительницам.

- Около 4-10 утра в ГБ-2 с улицы Карла Маркса доставили двух женщин. У 47-летней пострадавшей зафиксировали ножевое ранение спины и паховой области, а также ушибы лица. У ее 35-летней знакомой - резаную рану на голове, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Кто напал на потерпевших, пока неизвестно. У дома № 57, где случилось ЧП, работала следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты возможные вещественные доказательства, среди которых перцовый баллончик. По факту преступления проводится проверка.