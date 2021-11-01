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Общество1 ноября 2021 17:15

В лесу в Тольятти нашли ботинок лешего

Местный житель опубликовал фотографию необычной находки в социальных сетях
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Старый ботинок оброс мхом. Фото: vk.com/tlt_detka

Старый ботинок оброс мхом. Фото: vk.com/tlt_detka

В социальных сетях житель Тольятти опубликовал фотографию необычной находки. Автор публикации смеется, что он нашел в лесу обувку лешего.

На фотографии запечатлен старый ботинок, который уже оброс мхом. По всей видимости обувь находится в лесу уже долгое время.

В комментариях местные жители поддержали шутку автора фотографии и предположили, что в лесу действительно могут обитать сказочные существа. Автор фотографии оставил свою находку на месте для следующих грибников, которые могут наткнуться на необычную обувь.