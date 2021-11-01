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Общество1 ноября 2021 19:00

С начала 2021 года реестр «недостроев» сократился еще на 11%

Проблемы копились десятилетиями, но сейчас работа с каждым объектом набирает обороты
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Региональный кабмин системно занимается проблемами незавершенного строительства

Региональный кабмин системно занимается проблемами незавершенного строительства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На межведомственной комиссии под председательством первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова обсудили вопросы сокращения объемов незавершенного строительства. Региональный кабинет министров системно занимается данной проблемой.

Как сообщили чиновники, за последние несколько лет количество проблемных обхъектов сократилось более, чем в два раза. С начала текущего года удалось сократить реестр «недостроев» еще на 11 %. Решение данной проблемы помогает уменьшить затраты из областного бюджета на содержание таких объектов.

- До конца 2021 года планируется довести цифру до 15%, а в следующем сократить «незавершенку» еще на четверть, - сообщил Виктор Кудряшов.

Ранее глава региона Дмитрий Азаров поручил межведомственной комиссии оперативно решить проблемные моменты, связанные с регистрацией и передачей уже введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в собственность.