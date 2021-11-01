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Общество1 ноября 2021 19:19

В Самаре в ноябре 2021 года изменили схему движения автобуса №61

Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Автобусы не будут курсировать по улице Шверника

Автобусы не будут курсировать по улице Шверника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент транспорта Самаыр сообщил об изменениях в маршруте автобуса №61. Как рассказали чиновники, теперь автобусы не будут ездить по улице Шверника.

- Автобусы будут курсировать вдоль улицы Солнечной по всем остановкам до улицы 22 Партсъезда. Далее автобусы проследуют через «МТЛ Арена» и будут выезжать на улицу Советской Армии и на Ново-Садовую по своему маршруту, - сообщили в дептрансе.

Стоит отметить, чо в обратном направлении автобус №61 не будет ехать по улице Шверника. Чиновники просят быть внимательными при планировании маршрута.