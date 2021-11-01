В Самаре на пересечении Льва Толстого и Самарской опрокинулся «Гелендваген»

Информации о пострадавших нет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером, 1 ноября 2021 года, на пересечении улиц Льва Толстого в Самарской произошло ДТП с участием «Гелендвагена». Как сообщил «КП-Самара» очевидец, водитель немецкого внедорожника во время маневра не справился с управлением и опрокинулся на дорожное ограждение.

- Предположительно, автомобиль «Митсубиси» поворачивал налево на перекрестке, а в этот момент навстречу ехал «Гелендваген». Пытаясь уйти от столкновения, водитель не правился с управлением и врезался в дорожное ограждение, где перевернулся, - рассказал очевидец аварии.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщают очевидцы, пострадавших в аварии не было, однако официального подтверждения этой информации на время публикации нет.