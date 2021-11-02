В больнице Середавина в Самаре в ноябре 2021 года лечатся 47 беременных пациенток с COVID-19

Врачи констатируют: беременные стали болеть гораздо чаще

В Самарской области коронавирусом болеют все тяжелее. Причем бить коронавирус стал по новым, плохо защищенным категориям. Например, COVID-19 все чаще нападает на беременных женщин. Об этом рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" главный внештатный пульмонолог Самарской области Юлия Богданова. Врач работает в больнице им. Середавина и поделилась печальной статистикой.

- Если раньше это были единичные случаи, то сейчас будущие мамочки увы оказываются часто на больничной койке. Причем для каждой из них это реальная опасность, с каждой особенно пристально работают врачи. У беременных и так наблюдаются проблемы с легкими, одышка, коронавирус еще больше усложняет это. Последствия бывают самыми страшными, - говорит Юлия Богданова.

Она обратила особое внимание на безопасность женщин в этот важный для каждой из них период. Сейчас при подготовке к беременности врачи рекомендуют обязательно привиться и мужу, и жене. Да и во время беременности лучше вакцинироваться, ведь болезнь может привести к непредсказуемым результатам. Также стоит позаботиться о безопасности будущей мамы и ее близким. Им тоже следует привиться, в том числе и от гриппа.