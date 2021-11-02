В Самаре проверяют, работают ли спортивные учреждения в период локдауна с 25 октября по 7 ноября 2021 года

За неделю протоколы выписали на четыре работающих фитнес-клуба. Фото: администрация Самары

В Самаре представители районных администраций проводят ежедневный мониторинг спортивных и развлекательных учреждений на предмет соблюдения ими коронавирусных ограничений в период локдауна. Напомним, с 25 октября по 7 ноября 2021 года в Самарской области объявлен режим нерабочих дней, в связи с чем фитнес-центры, бассейны и спортшколы, а также кинотеатры, аттракционы, детские площадки в ТЦ, учреждения культуры и образовательные организации и рестораны не должны быть открыты для посетителей.

В понедельник, 1 ноября, специалисты побывали в фитнес-центрах на улицах Братьев Коростелевых, Самарской, Московском шоссе. Все они были закрыты для клиентов. Всего в Самаре насчитывается более 85 спортивных учреждений, в которых ежедневно проводят проверки. Как сообщили в администрации, в первую неделю локдауна были выявлены нарушения ограничений на работу, но их было немного.

- С 25 по 31 октября специалисты проверили 85 фитнес-центров, в результате чего было составлено четыре акта. Повторная проверка показала, что два из них были устранены, клубы уже не работали, - отметили чиновники.

Стоит отметить, что за нарушения режима нерабочих дней, если организация продолжает работать, то на юридическое лицо может быть составлен административный протокол. Штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение – от 500 тысяч до 1 миллиона или приостановление деятельности на 90 дней. Физлицо, нарушившее режим, может получить штраф на сумму до 30 тысяч рублей.