В микрорайоне «Южный город» четырехполосную дорогу закончили строить на 97%

Работы ведутся в соответствии с графиком. Фото: министерство строительства Самарской области

В Самарской области в микрорайоне «Южный город» заканчивают строительство новой четырехполосной автодороги общей протяженностью 978 метров. В настоящее время готовность объекта составляет 97%.

Подрядчик уже уложил 755 метров дорожного покрытия. Полностью ввести в эксплуатацию объект планируется до конца 2021 года.

Дорога строится по всем нормативам – на ней предусмотрена система ливневой канализации, дорожная разметка и знаки. Кроме того, по контракту подрядчик обязуется провести наружное освещение.