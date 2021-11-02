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Общество2 ноября 2021 7:20

В микрорайоне «Южный город» четырехполосную дорогу закончили строить на 97%

Протяженность новой автодороги – 978 метров
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Работы ведутся в соответствии с графиком. Фото: министерство строительства Самарской области

Работы ведутся в соответствии с графиком. Фото: министерство строительства Самарской области

В Самарской области в микрорайоне «Южный город» заканчивают строительство новой четырехполосной автодороги общей протяженностью 978 метров. В настоящее время готовность объекта составляет 97%.

Подрядчик уже уложил 755 метров дорожного покрытия. Полностью ввести в эксплуатацию объект планируется до конца 2021 года.

Дорога строится по всем нормативам – на ней предусмотрена система ливневой канализации, дорожная разметка и знаки. Кроме того, по контракту подрядчик обязуется провести наружное освещение.