В Самаре «Лэнд Крузер» сбил семилетнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины

Водитель не смог быстро среагировать на выскочившего на дорогу мальчика. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В понедельник, 1 ноября 2021 года, на улице Отважной, 27б в Советском районе Самары произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» сбил во дворе семилетнего мальчика.

По предварительным данным полицейских, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. 38-летний водитель не смог быстро среагировать и сбил мальчика. Как выяснилось, школьник гулял на улице один, без сопровождения взрослых.

В результате аварии мальчик получил травму головы. Прибывшие врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу, где после осмотра ребенку назначили амбулаторное лечение.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об АП по ст. 12.24 КоАП РФ.