На Самарскую область опустился густой туман утром 2 ноября 2021 года

Туман опускается на город уже второй день Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозу, ночью и утром 2 ноября 2021 года в Самаре будет густой туман с видимостью 500 метров и менее. Горожане запечатлели погодное явление на камеры своих телефонов.

Главное управление МЧС предупреждает жителей Самарской области о возрастающих рисках во время сильного тумана. Так, увеличивается количество ДТП, а также заторов на дорогах. Из-за аварий в системах ЖКХ может нарушится жизнедеятельность населения.

Кроме того, в туман затрудняется работа аэропортов и железной дороги. Компании могут возобновить свою деятельность только после улучшения погодных условий.