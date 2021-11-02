В Самарской области выросла заболеваемость COVID-19 среди детей до 6 лет

Младенцы и дети 1-6 лет стали чаще болеть коронавирусом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области за неделю выросла на 38%. При этом чаще всего стали болеть младенцы и дошкольники. Об этом в понедельник, 1 ноября, на заседании оперштаба сообщила глава регионального Роспотребнадозра Светлана Архипова.

- Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. При этом наибольший — среди детей до года и 1-6 лет. Важно обеспечить их разобщение со сверстниками и ограничить контакты с родственниками, - считает главный санитарный врач Самарской области.

Также Светлана Архипова отметила, что в последнее время стали часто подхватывать COVID-19 и подростки. Особенно молодые люди в возрасте 15-17 лет.

Поскольку заболеваемости КВИ в регионе все еще высокая, глава Роспотребнадзора рекомендовала продлить запрет на массовые мероприятия и расширить перечень учреждений с доступом по QR-кодам.