В Самаре снесут часть гаражного кооператива на пересечении ул. Советской и Черемшанской

Суд установил, что 16 гаражей были построены незаконно Фото: Google Карты

В Самаре снесут часть гаражного кооператива в Кировском районе. Речь идет о блоке с 16 гаражами, расположенном в границах улиц Советской и Черемшанской. Эти объекты признали самовольными капитальными постройками. Такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области.

Ранее департамент градостроительства Самары обратился с иском в суд к потребительскому гаражному кооперативу «ЮГАН». Он потребовал признать самовольной постройкой блок гаражей площадью 596,5 кв. м. Они являются объектами капитального строительства. Однако, согласно договору, на этой территории можно размещать только металлические гаражи. Разрешение на строительство боксов для хранения авто департамент не выдавал.

Арбитраж, выслушав доводы обеих сторон, поддержал чиновников. Он признал самовольной постройкой блок из 16 гаражей и обязал ПГК «ЮГАН» снести его на собственные средства. Сделать это необходимо в течение трех месяцев. Если в указанный срок работы не будут выполнены, демонтажем построек займется сам депстрой. При этом возмещение расходов ляжет на ответчика.

Отметим, что ПГК «ЮГАН» может обжаловать это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. На это ему дается месяц.