В какие финансовые суеверия верят самарцы

Самарцы рассказали, какие приметы притягивают деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хэллоуин Райффайзенбанк провёл исследование, чтобы выяснить, в какие суеверия, связанные с финансами, верят самарцы. Кто-то верит в то, что красный кошелек притягивает богатство, а кто-то в силу «денежного» дерева. Рассказываем, в какие народные приметы, чтобы приумножить свое благополучие, верят люди.

Стоит отметить, что только 45% жителей Самары признались в том, что верят в суеверия. При этом хотя бы раз услугами гадалки пользовалась 27% всех опрошенных, 22% обращались к астрологу и 19% к экстрасенсу. Главная причина (29%) обращения к сверхсилам — поправить дела в любви и отношениях, вторая по значимости — здоровье (25%), и 19% подобного рода запросов связаны с финансовым положением. Чаще всего респонденты находили нужные контакты у родных или друзей (58%) либо в инстаграме (15%), а 7% сказали, что доверились контекстной рекламе в интернете.

Исследование показало, что 62% опрошенных уверены, что не сталкивались с мошенничеством в этой сфере. При этом 18% затруднились с ответом на этот вопрос. Больше половины (60%) обманутых респондентов потеряли на таких услугах до 5 тыс. руб., а треть — до 10 тыс. руб., что практически сопоставимо с прожиточным минимумом в стране.

Исследование Райффайзенбанка

Респонденты поделились с экспертами примерами, которые по их мнению работают в привлечении денег. Среди них, «Нагадила птичка и выиграл в лотерею», «Дала в долг вечером, не отдали до сих пор», «Как-то посвистел в конторе — лишили премии!», «Свистела моя сестра на весь дом, ей все говорили о примете, она не верила, в итоге в этот же день потеряла кошелек на пляже».

В силу красного кошелька и денежного дерева (то, что они притягивают богатство) верят и проверяли на себе — 10% и 9% опрошенных соответственно. Самарцы также обращают внимание на фазу Луны перед началом нового дела или выходом на новую работу (25%), перед тем, как взять в долг, и особенно у банка (выход на ипотечную сделку или подписание кредитного договора, 16% респондентов) или покупкой акций (3%). 12% опрошенных жителей Самары хотя бы раз в жизни принимали инвестиционное решение, основываясь на сне, который увидели накануне. И в половине случаев это было решение о покупке акций.

В опросе принимали участие более семи тысяч респондентов по всей стране, в том числе и жители Самары. Возраст 65% участников опроса – 26-45 лет, а доход 40% респондентов – 30-60 тысяч в месяц. В опросе приняли участие 43% мужчин и 57% женщин.