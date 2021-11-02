Самарцам рассказали, как получить QR-код, если нет регистрации на «Госуслугах»

В ТЦ и гипермаркеты без QR-кода сейчас невозможно попасть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как получить QR-код о вакцинации против коронавируса, если нет учетной записи на портале «Госуслуги». Об этом рассказали в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.

Так, тем, кто уже сделал прививку, но не получил QR-код, все-таки нужно зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Если не получится самостоятельно, то можно попросить родственников или обратиться в МФЦ либо в управления соцзащиты по месту жительства. Сотрудники этих учреждений помогут подтвердить учетную запись и распечатать QR-код (если его нельзя сохранить в телефоне). Для этого нужно предъявить паспорт и СНИЛС.

- Если человек зарегистрировался на портале «Госуслуги» и подтвердил учетную запись позже, чем сделал прививку, то данные о ней и QR-код могут не сразу отразиться в личном кабинете, - отмечают представители департамента.

Если данные о вакцинации так и не появятся, можно написать в техподдержку сайта или обратиться в поликлинику, где была сделана прививка. Там можно попросить внести все необходимые сведения. Как правило, передача информации о вакцинации от медучреждений занимает 1-4 дня.