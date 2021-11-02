Самарская область получит дополнительную поддержку от Минздрава РФ в борьбе с COVID-19. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

В Самарской области с 3 ноября начнёт работу группа специалистов Минздрава РФ во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым. Целью рабочей командировки является оказание организационной поддержки региональной системе здравоохранения в повышении эффективности борьбы с COVID-19.

Ранее в федеральное ведомство обращалось правительство региона с просьбой об организации такого выезда. На прошлой неделе глава регионального Минздрава Армен Бенян обсудил с коллегами в Москве совместный план работы и выработку механизмов, которые позволят повысить эффективность оказания медицинской помощи населению Самарской области с учётом пиковых нагрузок на систему здравоохранения.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что уровень заболеваемости в регионе высокий, но и охват тестированием на COVID-19 значительно выше, чем в среднем по стране.

- Мы не закрываем глаза на заболеваемость ради статистики. Мы стремимся выявить всех заболевших. Конечно, это самый правильны подход с точки зрения методики лечения и оказания помощи, - отметил Азаров.

Напомним, что выездная работа специалистов Минздрава России ведётся по поручению президента Владимира Путина, а регионы с наиболее сложной ситуацией с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией посещает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.