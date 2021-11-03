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Общество3 ноября 2021 6:35

В ближайшие дни в Самарской области будет пасмурно, но без осадков

Синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области 3-5 ноября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В четверг столбики термометров опустятся до 0 градусов днем

В четверг столбики термометров опустятся до 0 градусов днем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. Так, с 3 по 5 ноября 2021 года в регионе будет пасмурно, без дождей, а температура воздуха не поднимется выше +10 градусов.

В среду, 3 ноября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Синоптики сообщили, что существенных осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха днем составит +3…+5 градусов, а ночью похолодает до -7.

4 ноября днем в регионе также будет облачно, дождей не обещают. Днем температура местами понизится до 0 градусов, а в ночь температура будет держаться в пределах -3…+2.

В пятницу станет немного теплее. Воздух прогреется до +7 градусов, осадков в этот день не ожидается.