В Самарской области с 3 по 8 ноября 2021 года изменится расписание электричек

В праздничные дни электрички будут курсировать по расписанию выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители РЖД сообщили об изменениях в расписании пригодных поездов в Самарской области. Так, с 3 по 8 ноября 2021 года электрички будут ходить по измененному графику.

3 ноября 2021 года электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы, 4-6 ноября – субботы, 7 ноября – воскресенья, а 8 ноября по расписанию понедельника.

Кроме того, в расписание включены следующие пригородные направления:

3, 7 ноября 2021 года – в 20:19 отправится поезд № 6014/6013 Самара – Жигулевское море, в 16:50 поезд № 6743/6741 из Бузулука через Колтубанку в Самару.

4 и 8 ноября 2021 года – в 8:35 отправится электропоезд № 6012/6011 с Жигулевского моря в Самару, в 6:56 № 6744/6742 из Самары в Бузулук.

6 ноября 2021 года – в 7:15 и 18:30 назначена скоростная «Ласточка» из Самары в Сызрань.

6, 7 ноября – в 8:00 «Ласточка» стартует из Сызрани в Самару.

7 ноября 2021 года – в 16:13 скоростная электричка отправляется из Самары в Сызрань, а в 18:00 в обратном направлении.