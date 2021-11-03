В Самаре депутаты помогают развозить врачей к больным во время пандемии

Автоволонтеры "Единой России" помогают людям с ноября 2020 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во время локдауна медикам крайне необходима помощь, ведь нагрузка на них большая. Выручают волонтеры, к которым в эти две недели, объявленные нерабочими, присоединились депутаты "Единой России". В акции "Мы вместе" принимают участие в том числе и руководитель фракции "ЕР" в самарской губдуме Александр Живайкин, а также представители партии Дмитрий Холин и Михаил Натальчук.

Задача единороссов - обеспечить мобильность, предоставить автомобиль врачам или же самим сесть за руль, чтобы доставить специалиста к больному. Такую инициативу поддержали все депутаты "ЕР", деятельность организована в избирательных участках - по графику, утвержденному с медучреждениями.

- Не думал, что мне снова придется доставать удостоверение волонтера, что снова мы будем с коллегами развозить врачей к больным, - признается Живайкин. - Но, к сожалению, это так.

Депутат сетует на то, что всем не удалось вакцинироваться летом и очередную волну инфекции из-за этого удержать не получилось. Он настаивает, что прививка от коронавируса - единственный реальный шанс вернуться к нормальной жизни.

Председатель губдумы по регламенту Дмитрий Холин добавляет, что важно быть полезным для медиков, ведь каждый, наверное, ощутил на себе, как долго иногда приходится ждать участкового врача. Количество вызовов очень большое.

Движению местных автоволонтеров чуть больше года. Первые бригады вышли на маршрут на машинах с символикой "Единой России" в ноябре 2020 года. Чуть ранее, в марте 2020-го был открыт волонтерский центр партии, он сейчас насчитывает свыше 2 тысяч человек.