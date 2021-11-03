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Происшествия3 ноября 2021 11:47

В Самаре эвакуировали ТЦ «Мега»: работают экстренные службы и кинологи с собаками

В Самаре 3 ноября 2021 года полицейские оцепили ТЦ «Мега» и эвакуировали людей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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ЧП произошло утром 3 ноября 2021 года

ЧП произошло утром 3 ноября 2021 года

Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 3 ноября 2021 года, в ТЦ «Мега» эвакуировали сотрудников и посетителей, а проезды к зданию перекрыли. Очевидцы событий предполагают, что полицейским поступило сообщение о заминировании.

- Людей вывели на улицу, раздали пледы, чтобы не замерзнуть. В здании ТЦ сейчас работают кинологи с собаками, территория вокруг оцеплена, - рассказывает очевидец в социальных сетях.

«КП-Самара» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области, однако пока официальных комментариев нет. Информация о происшествии будет предоставлена позже, как только сотрудники полиции закончат работу в ТЦ.