В Самаре эвакуировали ТЦ «Мега»: работают экстренные службы и кинологи с собаками

ЧП произошло утром 3 ноября 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 3 ноября 2021 года, в ТЦ «Мега» эвакуировали сотрудников и посетителей, а проезды к зданию перекрыли. Очевидцы событий предполагают, что полицейским поступило сообщение о заминировании.

- Людей вывели на улицу, раздали пледы, чтобы не замерзнуть. В здании ТЦ сейчас работают кинологи с собаками, территория вокруг оцеплена, - рассказывает очевидец в социальных сетях.

«КП-Самара» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области, однако пока официальных комментариев нет. Информация о происшествии будет предоставлена позже, как только сотрудники полиции закончат работу в ТЦ.