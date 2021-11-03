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Происшествия3 ноября 2021 12:19

В Самаре 3 ноября 2021 года за Волгой на турбазе сгорел дом

Для тушения пожара привлекался катер «Смелый»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На месте пожара работал катер "Смелый"

На месте пожара работал катер "Смелый"

Фото: принтскрин видео.

Утром, 3 ноября 2021 года, в Промышленном районе Самары на правом берегу сгорел летний дом. К месту происшествия были направлены пожарные, а также привлечен пожарный катер «Смелый».

- Сообщение о пожаре на базе отдыха поступило в 8:28. По прибытии было установлено, что горит летний дом на площади 100 квадратных метров, - сообщили "КП-Самара" в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 36 человек личного состава и 9 единиц спецтехники, в том числе к тушению привлекался пожарный катер. Возгорание удалось ликвидировать в 11:28. В настоящее время устанавливаются причины пожара и оценивается причиненный ущерб.