В Самаре 3 ноября 2021 года за Волгой на турбазе сгорел дом

На месте пожара работал катер "Смелый" Фото: принтскрин видео.

Утром, 3 ноября 2021 года, в Промышленном районе Самары на правом берегу сгорел летний дом. К месту происшествия были направлены пожарные, а также привлечен пожарный катер «Смелый».

- Сообщение о пожаре на базе отдыха поступило в 8:28. По прибытии было установлено, что горит летний дом на площади 100 квадратных метров, - сообщили "КП-Самара" в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 36 человек личного состава и 9 единиц спецтехники, в том числе к тушению привлекался пожарный катер. Возгорание удалось ликвидировать в 11:28. В настоящее время устанавливаются причины пожара и оценивается причиненный ущерб.