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Происшествия3 ноября 2021 12:26

В Тольятти мужчина грозился убить своего 9-летнего сына ремнем

По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители быстро установили подозреваемого

Правоохранители быстро установили подозреваемого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело на 34-летнего местного жителя. Ему вменяют угрозу убийством. Потерпевший - 9-летний сын подозреваемого.

- Установлено, что злоумышленник с брючным ремнем в руках грозился убить ребенка. Тот воспринял угрозы реально, опасаясь за жизнь и здоровье, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Произошло все это 6 октября 2021 года в квартире одного из домов на бульваре Курчатова. Мужчина, ранее судимый за кражу и за вымогательство, дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.