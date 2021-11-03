В Самарской области мигрант едва не придушил женщину в ее же день рождения

Сообщение в полицию поступило около 9 часов вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любовь Владимировна из небольшого села в Самарской области едва не погибла в собственный день рождения. В начале ноября в ее же доме на женщину набросился мигрант.

- По словам пострадавшей, он повалил ее на диван, кричал, что убьет, и при этом сдавливал руками ее шею, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Ситуация пока не совсем ясна: потерпевшая наша вроде как дама замужняя. Но мигрант утверждает, что постоянно проживал у нее в доме. В каком статусе - разбираемся, причины ссоры тоже пока не до конца понятны.

Сообщение в полицию поступило около 9 часов вечера, силовики оперативно выехали, опросили участников конфликта. К счастью, все остались живы.

Уголовное дело пока не возбудили, правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.