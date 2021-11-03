На отлов бродячих животных в Самаре до 24 декабря 2021 года направят 11,5 млн рублей

Бездомных собак, которые не проявляют агрессии, чипируют и вернут в среду обитания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на отлов и стерилизацию бездомных животных направят 11,5 млн рублей. Деньги выделят до конца 2021 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, департамент городского хозяйства и экологии сейчас ищет того, кто возьмет на себя эту работу. В списке: отлов животных без владельцев, их транспортировка, осмотр и обработка от паразитов, а также чипирование. Кроме того, подрядчик должен будет при необходимости стерилизовать/кастрировать животное и через некоторое время вернуть в обычную среду обитания. Речь идет о тех четвероногих, что не проявляют агрессии.

Итоги электронного аукциона подведут 12 ноября. После этого с победителем заключат муниципальный контракт. Выполнять работы по отлову и дальнейшему обращению с безнадзорными животными он должен будет до 24 декабря 2021 года включительно.