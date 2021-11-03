С начала 2021 года самарцы накопили долгов за воду на 77 миллионов рублей

За долги судебные приставы могут арестовать имущество. Фото: РКС-Самара

Сотрудники РКС-Самара совместно с судебными приставами проводят рейды по выявлению должников за коммунальные услуги. За 10 месяцев 2021 года в ФССП по Самарской области было передано 8 347 дел на общую сумму долга за воду 76 975 599,14 рублей.

Судебные приставы используют много мер воздействия на должников: от беседы до ареста имущества и даже выселения из квартиры. В этом году судебные приставы вместе сотрудниками «РКС-Самара» провели арест трёх машин, после чего был погашен общий долг за воду на сумму более 110 тысяч рублей.

- Всего за 10 месяцев 2021 года должники после общения с судебными приставами оплатили 28 598 960,17 рублей за холодную воду. Многие производят оплату частями, - рассказали представители компании РКС-Самара.

Коммунальщики убедительно просят жителей Самары не доводить ситуацию до встречи с судебными приставами и во время платить за коммуналку. Если жизненная ситуация не позволяется полностью погасить долг, то нужно обраться в РКС, чтобы вместе со специалистами найти выход из сложившейся ситуации. Например, ресурсоснабжающая компания может предложить рассрочку платежей, чтобы не пользователь не загнал себя в долговую яму.