«Краеведческий вагон» запустили в метро Самары 3 ноября 2021 года

Автор тематического вагона - 16-летний студент местного колледжа / Фото: администрация Самары

В метро Самары в преддверии Дня народного единства появился «краеведческий вагон». Его выпустили на линию в среду, 3 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стены вагона украсили изображениями достопримечательностей Самары, которые, к сожалению, уже были утрачены. Это старый деревянный речной вокзал на Некрасовском спуске, кафедральный собор в районе площади имени В.В. Куйбышева, памятник Александру II. Рядом с ними — краткая информация об истории их «жизни». Автор проекта «infoгород» — 16-летний студент Самарского финансово-экономического колледжа Андрей Новичков. Его инициативу поддержали региональные и городские власти.

- Сама идея возникла еще в июле, два месяца ушло на разработку и столько же на реализацию. Я изучал архивы городского департамента культуры, использовал информацию из интернета. Лейтмотив тематического вагона – «Самара, которую мы не знаем», - рассказал молодой человек.

В «краеведческом вагоне» также разместили QR-код. Пассажиры могут отсканировать его и пройти опрос — высказать свое мнение о задумке. Андрей Новичков намерен и дальше развивать проект. Не исключено, что к краеведческой тематике добавятся и другие — космос, спорт, поэзия.