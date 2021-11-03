В Самаре изменили маршруты автобусов № 1, 9 и 45

Изменения начнут действовать с 8 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по просьбам жителей изменили трассы следования трех автобусов. Корректировки коснулись маршрутов № 1, 9 и 45. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С понедельника, 8 ноября 2021 года, автобус № 1 начнет ходить не от автостанции «Красная Глинка», а от остановки «Ул. Батайская». Отправление первого рейса в сторону ж/д вокзала намечено на 5:56, последний рейс в обратном направлении — в 20:49. Интервал движения автобусов составит 16 минут.

Кроме того, на следующей неделе на маршруте № 9 «Металлург — поселок Мясокомбинат» возобновят укороченные рейсы. Автобусы вновь будут курсировать от института «Индустройпроект» до рынка «Норд». Время работы — с 11:45 до 14:54.

Также изменится маршрут движения автобуса № 45. Это связано с появлением новой остановки — «Площадь авиаконструктора Ильюшина» — напротив дома № 308 по проспекту Кирова. Автобус будет ходить по следующей схеме: Кирова, разворот на кольце Московского шоссе, Кирова, Молодежная, Георгия Димитрова и далее по маршруту. Отправление первого рейса от поселка Жигулевские сады в 6:30, последнего — в 21:30. Интервал движения в часы пик составит полчаса.