В Самару идет "радиационный" туман из Москвы

Туман из Москвы придет и ближе к Самаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зона "радиационного тумана" из Москвы переместится в сторону Волги. Подобное явление смогут наблюдать и жители Самарской области. Об этом рассказывают синоптики, правда, пока неизвестно, насколько сильным будет это явление в нашем регионе.

- Уже сегодня поля фронтальной облачности протянутся от Балтики до Кавказа, в западных регионах пойдут дожди. Ну а зона туманов переместится к берегам Волги. Поначалу вторжение циклонов даже усилит поток южного воздуха, - отметили аналитики погодного центра "Фобос".\

Напомним, что туман, больше похожий на опустившуюся сверху мглу, удивил жителей московского региона и самой столицы. Синоптики объяснили, что радиационным его называют потому, что он образуется при сильном инфракрасном излучении от земли, при этом слой около земли выхолаживается, при безоблачном небе тепло уходит вверх и растет относительная влажность.

Ничего страшного для самих людей это явление не несет. Также в ближайшие дни синоптики обещают мокрый снег и небольшой дождь. Туман же можно будет наблюдать по утрам.